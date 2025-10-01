Мирзиёев: Повышение статуса и авторитета профессии учителя и наставника — решающий вопрос

Лидер страны поблагодарил всех причастных к делу образования и воспитания подрастающего поколения за нелегкий и почетный труд.
От всей души поздравляю вас, уважаемых учителей и наставников, посвятивших свою жизнь выполнению самой великой и благородной миссии в мире — образованию и воспитанию подрастающего поколения, всех преданных своему делу работников сферы с общенародным праздником — Днем учителей и наставников… Выражаю вам, дорогие учителя, глубокое уважение нашего народа и сердечно благодарю всех вас за нелегкий и почетный труд созидания будущего Нового Узбекистана.
Президент напомнил, что на прошедшей на днях 80-й сессии Генссамблеи ООН большой интерес и внимание мировой общественности вызвали результаты реформ в сфере образования Узбекистана:
- за последние 8 лет расходы на образование и науку увеличились в 6 раз, составив 378 трлн сумов, построены сотни новых детских садов, школ, техникумов и вузов, реализуются программы по оснащению образовательных и научных учреждений в соответствии с современными требованиями, труд учителей и наставников получает достойную оценку;
- за короткое время количество детских садов в стране возросло с 5 200 до 38 тыс, охват ими — с 27% до 78%, зарплату воспитателей подняли до уровня зарплаты школьных учителей, оплата труда руководителей и педагогов этих учреждений выросла почти вдвое;
- со следующего года по опыту Президентских школ в Каракалпакстане и всех областях организуют детские сады «Янги авлод», где воспитатели будут обучаться передовым педтехнологиям;
- в последние годы за счет строительства около 500 новых и расширения действующих школ создали еще 1 млн ученических мест;
- у родителей и учащихся появилась возможность выбора между государственными и частными школами. Сегодня в частных школах обучают более 200 тыс. мальчиков и девочек;
- за прошедшие 8 лет количество вузов увеличилось с 77 до 202, число студентов — с 250 тыс. до 1,5 млн. Расширены возможности выбора для молодежи при поступлении в вузы. Существенно повысилась заработная плата преподавателей этих образовательных учреждений.
С нового учебного года вводится 12-летнее школьное образование, а также единые государственные экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов, будет внедрен порядок поступления выпускников в техникумы и вузы непосредственно по их результатам.
Вместе с тем:
- в течение года в 100 техникумах наладят сотрудничество с образовательными учреждениями развитых стран — Германии, Великобритании, Швейцарии, Китая, Республики Корея, внедрят их передовые учебные программы. Так, при поддержке английской компании «Пирсон» в 14 техникумах регионов молодежь на основе международной программы «БИТЕК» будет осваивать востребованные профессии в таких направлениях, как туризм, информационные технологии, медицина, строительство, логистика, электротехника, энергетика, машиностроение, биотехнологии, креативная экономика;
- охват дуальным образованием в стране увеличат в 5 раз;
- для освоения новых технологий, свободного общения с иностранными инвесторами и партнерами в техникумах в 4 раза увеличат часы обучения иностранным языкам;
- со следующего года запустят новую, цифровую открытую платформу, на которой будут размещать данные о профнавыках выпускников техникумов, доступные для отечественных и зарубежных работодателей;
- в общеобразовательных средних учебных заведениях введут должность школьного советника, который займется профориентацией учащихся, начиная с 7-го класса.
Повышение статуса и авторитета профессии учителя и наставника мы рассматриваем в качестве решающего вопроса. Поэтому улучшение условий труда и жизни работников сферы останется приоритетным направлением наших реформ. В частности, с нового года педагогам высшей категории со стажем не менее 15 лет будет покрываться 25 процентов первоначального взноса по ипотечному кредиту.
Также президент сообщил, что:
- в следующем учебном году для поступивших в государственные вузы детей педагогов планируют установить 30% скидку от суммы контракта на обучение;
- учителям будут выделять льготный кредит в размере до 10 млн сумов на закупку современной компьютерной техники;
- с нового года для работников сферы вдвое снизят оплату госуслуг;
- будущим педагогам, поступившим на учебу в топ-300 вузов мира, будут выделять льготный образовательный кредит до $20 тыс.
Мы последовательно продолжим начатую нами работу по превращению профессии учителя и наставника в самую важную и почетную в обществе.
Он напомнил, что выдающихся ученых и мыслителей, создавших два великих Ренессанса в истории Узбекистана, тоже в свое время обучали и воспитывали учителя и наставники, выразив уверенность, что продолжатели этих благородных традиций внесут достойный вклад в формирование Третьего Ренессанса.
Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на пути к столь важной цели, благополучия вашим семьям. Пусть всегда с вами будут уважение и любовь учеников, всего нашего народа.
День учителей и наставников отмечают в республике 1 октября.