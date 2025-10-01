Мирзиёев: Повышение статуса и авторитета профессии учителя и наставника — решающий вопрос

От всей души поздравляю вас, уважаемых учителей и наставников, посвятивших свою жизнь выполнению самой великой и благородной миссии в мире — образованию и воспитанию подрастающего поколения, всех преданных своему делу работников сферы с общенародным праздником — Днем учителей и наставников… Выражаю вам, дорогие учителя, глубокое уважение нашего народа и сердечно благодарю всех вас за нелегкий и почетный труд созидания будущего Нового Узбекистана.