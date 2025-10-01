Ричмонд
Согласован проект концепции военного сотрудничества в СНГ до 2030 года

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Эксперты стран СНГ согласовали проект концепции военного сотрудничества до 2030 года, сообщается на официальном сайте исполкома Содружества.

Источник: Sputnik.by

Заседание экспертной группы по согласованию проекта концепции военного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств до 2030 года состоялось 30 сентября в штаб-квартире СНГ.

В нем принимали участие представители четырех стран — Беларуси, Казахстана, РФ и Таджикистана, а также представители секретариата совета министров обороны и исполнительного комитета СНГ.

На встрече эксперты рассмотрели замечания к проекту документа, по итогам обсуждений проект концепции был доработан и согласован.

Документ будет внесен в установленном порядке на очередное заседание Совета глав государств СНГ.

говорится в сообщении

Суть концепции

В исполкоме СНГ уточнили, что проект концепции определяет на ближайшие годы взгляды государств содружества на цели, принципы, важнейшие задачи, механизмы и основные направления взаимодействия в военной сфере.

Положения документа обеспечивают преемственность многостороннего военного сотрудничества стран содружества и его дальнейшее развитие как целостной системы.

говорится в сообщении

В частности, предполагается усовершенствование организационно-правовых механизмов, разработка перспективных программ и совместных проектов, а также практическое взаимодействие по многим направлениям.