Согласован проект концепции военного сотрудничества в СНГ до 2030 года

Заседание экспертной группы по согласованию проекта концепции военного сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств до 2030 года состоялось 30 сентября в штаб-квартире СНГ.
В нем принимали участие представители четырех стран — Беларуси, Казахстана, РФ и Таджикистана, а также представители секретариата совета министров обороны и исполнительного комитета СНГ.
На встрече эксперты рассмотрели замечания к проекту документа, по итогам обсуждений проект концепции был доработан и согласован.
Документ будет внесен в установленном порядке на очередное заседание Совета глав государств СНГ.
Суть концепции
В исполкоме СНГ уточнили, что проект концепции определяет на ближайшие годы взгляды государств содружества на цели, принципы, важнейшие задачи, механизмы и основные направления взаимодействия в военной сфере.
Положения документа обеспечивают преемственность многостороннего военного сотрудничества стран содружества и его дальнейшее развитие как целостной системы.
В частности, предполагается усовершенствование организационно-правовых механизмов, разработка перспективных программ и совместных проектов, а также практическое взаимодействие по многим направлениям.