Минюст лишил украинца гражданства США за контрабанду оружия

Министерство юстиции США начало процедуру лишения гражданства уроженца Украины Владимира Волгаева. Его обвиняют в скрытии фактов о причастности к контрабанде более тысячи компонентов огнестрельного оружия за границу.

Источник: Life.ru

В министерстве заявили, что Соединённые Штаты предоставили Волгаеву защиту, жильё и гражданство. Однако он использовал эти преимущества со злым умыслом, включая мошенничество в отношении федеральных агентств, которые предоставили ему льготы. Власти отметили, что не будут поддерживать такое поведение и позволять ему сохранить гражданство США, которое, по их мнению, он не заслуживал изначально.

Ранее Life.ru сообщал, как в Москве суд арестовал слесаря с двойным гражданством России и Израиля. Ему предъявили обвинения в теракте и вандализме. Известно, что мужчина работал на предприятии оборонной промышленности, но детали его дела не раскрываются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.