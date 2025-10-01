Минюст лишил украинца гражданства США за контрабанду оружия

В министерстве заявили, что Соединённые Штаты предоставили Волгаеву защиту, жильё и гражданство. Однако он использовал эти преимущества со злым умыслом, включая мошенничество в отношении федеральных агентств, которые предоставили ему льготы. Власти отметили, что не будут поддерживать такое поведение и позволять ему сохранить гражданство США, которое, по их мнению, он не заслуживал изначально.