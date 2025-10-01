Politico: часть стран ЕС не поддержат изменения процедуры приема новых членов

Неназванный дипломат ЕС подчеркнул, что сообщество пытается «изменить правила игры в процессе игры», такой подход не нравится многим странам. Он добавил, что «голосование квалифицированным большинством сделает процесс принятия новых членов “слишком политизированным”. Помимо этого, изменение процедуры должно быть одобрено единогласно всеми странами, что “сегодня представляется невозможным”, отметил чиновник. “Болгары хотят иметь возможность блокировать македонцев, хорваты хотят иметь возможность контролировать сербов, Греция и Кипр не хотят, чтобы Турция приближалась к ЕС, а Греция также хотела бы приглядывать за Албанией”, — заявил дипломат ЕС.