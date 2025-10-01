Politico: часть стран ЕС не поддержат изменения процедуры приема новых членов

БРЮССЕЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Франция, Нидерланды и Греция выступают против голосования квалифицированным большинством за принятие новых стран в ЕС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
По его данным, эти страны выступают против, так как после изменения процедуры они не смогут блокировать заявки, которые они сами считают проблемными.
Неназванный дипломат ЕС подчеркнул, что сообщество пытается «изменить правила игры в процессе игры», такой подход не нравится многим странам. Он добавил, что «голосование квалифицированным большинством сделает процесс принятия новых членов “слишком политизированным”. Помимо этого, изменение процедуры должно быть одобрено единогласно всеми странами, что “сегодня представляется невозможным”, отметил чиновник. “Болгары хотят иметь возможность блокировать македонцев, хорваты хотят иметь возможность контролировать сербов, Греция и Кипр не хотят, чтобы Турция приближалась к ЕС, а Греция также хотела бы приглядывать за Албанией”, — заявил дипломат ЕС.
Президент Финляндии Александер Стубб, в свою очередь, в комментарии Politico сказал, что он лично выступает «за механизм принятия решений, который обеспечивает большую гибкость и меньшую возможность для блокирования [заявок на вступление], особенно в случае Украины».
Предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты об изменении процедуры голосования будет рассмотрено на неформальном саммите стран Евросоюза в Копенгагене 1 октября. По словам высокопоставленного европейского чиновника, ни одна страна «на сегодняшний день не ответила категорическим отказом на эту идею».