Королевская особа начала службу в вооруженных силах страны

Как стало известно, кронпринцесса была зачислена на учебные курсы Королевского военно-морского флота, а также сухопутных и военно-воздушных сил, получив при этом первоначальные воинские звания матроса и солдата третьего класса. Типовой учебный план предусматривает несколько недель полевых занятий и теоретическую подготовку, однако практическая часть программы будет перенесена на более поздний срок из-за перелома руки, который принцесса получила после падения с лошади.