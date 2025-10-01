Королевская особа начала службу в вооруженных силах страны

Наследная принцесса Нидерландов Амалия начала прохождение службы в вооруженных силах своей страны, приступив к обучению по программе подготовки резервистов. Соответствующую информацию сообщила телерадиокомпания NOS.
Как стало известно, кронпринцесса была зачислена на учебные курсы Королевского военно-морского флота, а также сухопутных и военно-воздушных сил, получив при этом первоначальные воинские звания матроса и солдата третьего класса. Типовой учебный план предусматривает несколько недель полевых занятий и теоретическую подготовку, однако практическая часть программы будет перенесена на более поздний срок из-за перелома руки, который принцесса получила после падения с лошади.
В настоящее время принцесса осваивает такие дисциплины, как баллистика, тактика и картография, а в перспективе планирует участвовать в работе аппарата министерства обороны в качестве внештатного сотрудника.
Официальные представители военного ведомства Нидерландов заверили, что при отборе принцессы для службы не предоставлялось никаких привилегий: она прошла в полном объеме обязательное медицинское и психологическое тестирование, а также проверку по линии безопасности. Заместитель руководителя курса, майор Петра Гейтеман отметила, что все без исключения курсанты проходят строгий отбор в соответствии с установленными требованиями военного ведомства.
Представители средств массовой информации акцентировали внимание на том, что Амалия стала первой женщиной из королевской семьи, которая приступила к военной службе.
