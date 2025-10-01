Из Красноярского края в армию заберут 4,5 тыс. молодых людей (видео)

Военком напомнил, что в России ужесточили наказания за нарушение требований по призыву и воинскому учету. Так, с 2023 года за то, что гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, места работы, образования, о переезде в другое место, его накажут штрафом от 1 до 5 тыс. рублей. За несообщение в военный комиссариат сведений о выезде с места жительства на срок более 3 месяцев — наложение штрафа от 10 до 20 тысяч рублей (статья 21.5 п.4). За неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата — наложение штрафа на должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей (статья 21.1). За уклонение от медицинского обследования — штраф от 15 до 20 тысяч рублей.