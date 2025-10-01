Из Красноярского края в армию заберут 4,5 тыс. молодых людей (видео)

В Красноярском крае с 1 октября стартовал осенний призыв. В армию планируют забрать 4,5 тыс. молодых людей, сообщил военный комиссар региона Андрей Лысенко.
Такое задание для военного комиссариата Красноярского края установлено штабом Центрального военного округа. Количество призывников будет примерно таким же, как в прошлые годы. Проходить военную службу молодые люди из Красноярского края будут в течение 12 месяцев во всех военных округах Вооруженных сил РФ, Федеральной службе охраны Президентского полка и в научных ротах Минобороны.
«Призванные на военную службу по призыву не будут направляться в воинские подразделения, участвующие в специальной военной операции, а также во вновь образованные субъекты РФ», — подчеркнул военком.
На севере призывная кампания стартует позже — в Дудинке, Туруханске, Эвенкии, Севере-Енисейске, Мотыгино и других населенных пунктах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях она начнется 1 ноября и продлится, как и в других территориях края, до 25 декабря.
Призывать будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Повестки они будут получать через портал госуслуг. Документ будет вноситься в специальный реестр. Если призывник не явится в военкомат в течение 20 дней после размещения повестки в реестре, его привлекут к административной ответственности. Штраф может достигать 30 тыс. рублей.
«Те, кто не получил повестку в предыдущий призыв, в 2-недельный срок обязаны самостоятельно явиться в военкомат по месту учета. После получения повестки все призывники обязаны пройти медицинское освидетельствование для определения их годности к военной службе. Законом установлен список заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от службы. Граждане, по которым призывными комиссиями были приняты решения о призыве и они не были отправлены в течение предыдущего призыва, будут направляться в войска без прохождения медкомиссии», — пояснил военком.
Первых призывников планируют отправить к месту службы уже в 10-х числах октября. Военный комиссариат Красноярского края для проведения призыва обеспечен всем необходимым имуществом, продовольствием и готов к его проведению.
24 жителя Красноярского края выбрали альтернативную службу. Она проходит, как правило, за пределами региона и длится дольше обычной — 21 месяц.
Военком напомнил, что на отсрочку от армии могут рассчитывать молодые люди с высшим образованием, которые не менее 1 года работают в IT-компаниях, а также тех специалистов, стаж которых менее года и они окончили вуз за год до вступления в должность.
Утвержден также перечень вузовских специальностей, позволяющих претендовать на отсрочку. Среди них — математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника, наноэлектроника и другие — всего более 60 направлений.
«Неявка без уважительной причины гражданина, состоящего на воинском учете, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде. Это запрет на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, запрет на постановку на учет в налоговом органе физического лица, приостановка на постановку недвижимого имущества на государственный учет, ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, запрет на государственную регистрацию транспортных средств, отказ в заключении кредитного договора или договора займа», — напоминают в военкомате.
Призывать в армию не будут:
граждане с судимостью за любое преступление; те, кто получил условный срок, даже если они не остаются под стражей; сотрудники МЧС, МВД и ФСБ (на время службы в этих структурах); имеющие ученую степень; родственники погибших военнослужащих; жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей; получившие на медкомиссии категории годности «В» (освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас), «Г» (временная отсрочка по состоянию здоровья), «Д» (полное освобождение от призыва); сотрудники IT-компаний, которые в установленные сроки подали заявления; студенты-очники; единственные кормильцы в семье; имеющие инвалидность; отцы 2-х и более детей.
Военком напомнил, что в России ужесточили наказания за нарушение требований по призыву и воинскому учету. Так, с 2023 года за то, что гражданин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, места работы, образования, о переезде в другое место, его накажут штрафом от 1 до 5 тыс. рублей. За несообщение в военный комиссариат сведений о выезде с места жительства на срок более 3 месяцев — наложение штрафа от 10 до 20 тысяч рублей (статья 21.5 п.4). За неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата — наложение штрафа на должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 350 до 400 тысяч рублей (статья 21.1). За уклонение от медицинского обследования — штраф от 15 до 20 тысяч рублей.