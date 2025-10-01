Макет ракеты «Орешник» стоит в кабинете Лукашенко

Стало известно, что в кабинете президента Беларуси Александра Лукашенко есть макет ракетного комплекса «Орешник». На это обратил внимание телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале опубликовали фото, сделав акцент на необычном предмете декора.
— «Орешник» в Беларуси. Рассмотрели в кабинете первого, — подписал фото телеграм-канал «Пул Первого».
На фото — модель ракетного комплекса «Орешник» под прозрачной крышкой стоит на журнальном столике за спиной белорусского лидера.
К слову, недавно Александр Лукашенко сделал заявление про размещение «Орешника» в Беларуси: «Уже в пути».