Списали на Россию: ВСУ ликвидировали собственных бойцов за отказ идти в атаку

Из расшифровки переговоров следует, что бойцы ВСУ отказались выполнять приказ нового командира — войти в населённый пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там украинский флаг. После отказа военнослужащие решили покинуть позиции, однако вскоре были накрыты огнём со стороны своих же сослуживцев.