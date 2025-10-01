Ричмонд
Лебедев: в Харькове под удар попал центр подготовки танкистов ВСУ

По информации координатора подполья, в центре готовили танкистов и артиллеристов по программам НАТО.

Источник: Аргументы и факты

В Харькове беспилотники атаковали учебный центру ВСУ, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, расположенный в районе Холодная Гора центр, в котором велась подготовка артиллеристов и танкистов по программам НАТО, стал целью атаки дронов накануне вечером.

«Под удар попал важный учебный объект, где происходило освоение западной техники с участием иностранных инструкторов. … Уничтожение базы означает не только потерю личного состава, но и сбой в подготовке новых экипажей», — отметил Лебедев.

Ранее стало известно о нанесении удара по кол-центру телефонных мошенников в Днепропетровске.

