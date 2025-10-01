Губернатор Дмитрий Демешин поздравил пожилых жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае более 275 тысяч жителей относятся к категории пожилых людей, из них около 90 тысяч — ветераны войны и труда. Сегодня, 1 октября, в Международный день пожилых людей, губернатор Дмитрий Демешин обратился к ним с тёплыми словами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Среди присутствующих были более 600 участников Великой Отечественной войны, а также ветераны боёв с нацистскими захватчиками и японскими милитаристами.
«О состоянии общества лучше всего говорит то, как мы заботимся о старшем поколении. На эти цели ежегодно выделяется более 4 млрд рублей. Среди мер поддержки — льготы на коммунальные услуги, проездные, помощь с лекарствами и санаторно-курортное лечение», — отметил глава региона.
Особое внимание губернатор уделил родителям, чьи дети сегодня участвуют в специальной военной операции. «Вы воспитали достойных граждан и настоящих защитников Отечества!» — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Проект «Хабаровское долголетие», запущенный в декабре прошлого года, позволяет гражданам «серебряного возраста» бесплатно посещать творческие, спортивные и культурные мероприятия. Сегодня инициативой охвачены все районы края, а в планах — расширение списка доступных активностей.
«Уважаемые бабушки и дедушки, вы — один из столпов, на которых строится благополучие России. Ваша мудрость и опыт помогут новым поколениям сохранять верные ценности. Спасибо вам, будьте счастливы, здоровы и молоды в душе!» — пожелал губернатор.