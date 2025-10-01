Губернатор Дмитрий Демешин поздравил пожилых жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае более 275 тысяч жителей относятся к категории пожилых людей, из них около 90 тысяч — ветераны войны и труда. Сегодня, 1 октября, в Международный день пожилых людей, губернатор Дмитрий Демешин обратился к ним с тёплыми словами, сообщает пресс-служба регионального правительства.