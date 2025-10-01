Сенаторы США предложили ежемесячно передавать Украине $10 млрд из активов РФ

Группа сенаторов США выступила с предложением юридически закрепить процедуру полной конфискации суверенных активов России. Согласно тексту резолюции, все средства, находящиеся под юрисдикцией стран «Большой семёрки», должны быть поэтапно перечислены Украине с фиксированной ежемесячной суммой не менее 10 миллиардов долларов.