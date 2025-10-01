Челябинским пенсионерам рассказали о мерах соцподдержки ко Дню пожилого человека

День пожилого человека отмечается сегодня, 1 октября, по всей стране. Специально к празднику пенсионеры Челябинской области по поручению губернатора получат единовременную выплату. В этом году сумма составляет 800 рублей. Большинство южноуральских пенсионеров деньги уже получили, а вышедшие на пенсию в августе-сентябре получат их в октябре.
Также в регионе действует система постоянных мер поддержки. Об этом рассказала председатель комитета по соцполитике городской администрации Лариса Мошкова. По ее словам, федеральным и областным льготникам компенсируют расходы на ЖКУ и взносы на капремонт, а ветеранам труда положены ежемесячные выплаты:
— Мера, которая очень пользуется популярностью, — это субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Эта мера связана с доходом гражданина.
Отдельное внимание в Челябинске уделяют вовлечению пенсионеров в активную жизнь через волонтерство. «Серебряные» добровольцы помогают сверстникам с бытовыми вопросами, занимаются благоустройством, а с начала СВО шьют вещи и плетут маскировочные сети для военнослужащих. Для этого в городе работают советы ветеранов, комплексные центры соцобслуживания и два Центра активного долголетия.