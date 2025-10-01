Челябинским пенсионерам рассказали о мерах соцподдержки ко Дню пожилого человека

Отдельное внимание в Челябинске уделяют вовлечению пенсионеров в активную жизнь через волонтерство. «Серебряные» добровольцы помогают сверстникам с бытовыми вопросами, занимаются благоустройством, а с начала СВО шьют вещи и плетут маскировочные сети для военнослужащих. Для этого в городе работают советы ветеранов, комплексные центры соцобслуживания и два Центра активного долголетия.