В Башкирии жертвы мошенников смогут получить юридическую помощь бесплатно

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли в первом чтении проект закона, направленного на защиту прав граждан, пострадавших от кибермошенничества.
Согласно законопроекту жители республики, ставшие жертвами мошенников, использующих интернет-технологии для кражи денег, недвижимости или другого имущества, смогут бесплатно получать юридические консультации и помощь в подготовке необходимых документов от Государственного юридического бюро, пояснили в пресс-службе регионального парламента.
По словам председателя ГС РБ Константина Толкачева, услуги юристов будут доступны также родителям и опекунам, чьи несовершеннолетние дети или недееспособные подопечные пострадали от таких преступлений.
По данным МВД по Башкирии, только за 2024 год жители республики потеряли 4,4 млрд рублей. В целом по стране ущерб от кибермошенничества вырос более чем на треть — со 147 млрд до 200 млрд рублей.
Результаты ежегодного опроса Банка России показали, что в 2024 году с тем или иным видом финансового кибермошенничества сталкивался каждый третий житель страны, при этом 9% из них лишились денежных средств.
