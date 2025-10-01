Ричмонд
В Башкирии жертвы мошенников смогут получить юридическую помощь бесплатно

Законопроект принят депутатами Госсобрания республики в первом чтении.

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли в первом чтении проект закона, направленного на защиту прав граждан, пострадавших от кибермошенничества.

Согласно законопроекту жители республики, ставшие жертвами мошенников, использующих интернет-технологии для кражи денег, недвижимости или другого имущества, смогут бесплатно получать юридические консультации и помощь в подготовке необходимых документов от Государственного юридического бюро, пояснили в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя ГС РБ Константина Толкачева, услуги юристов будут доступны также родителям и опекунам, чьи несовершеннолетние дети или недееспособные подопечные пострадали от таких преступлений.

По данным МВД по Башкирии, только за 2024 год жители республики потеряли 4,4 млрд рублей. В целом по стране ущерб от кибермошенничества вырос более чем на треть — со 147 млрд до 200 млрд рублей.

Результаты ежегодного опроса Банка России показали, что в 2024 году с тем или иным видом финансового кибермошенничества сталкивался каждый третий житель страны, при этом 9% из них лишились денежных средств.

Ранее «Башинформ» писал, какие законы вступают в силу с 1 октября 2025 года.