Котенок: войска РФ зашли на окраину Полтавки под Гуляйполем

В Запорожской области российские бойцы зашли на окраину села Полтавка под Гуляйполем, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Подразделения ГрВ “Восток” зачистили ряд посадок между Ольговским и Полтавкой и вошли на восточную окраину Полтавки», — написал он.
Котенок сообщил также об атаках военнослужащих РФ в направлении села со стороны Малиновки.
Военкор упомянул также о боях за село Новогригоровка, расположенное в 13 километрах от Полтавки.
Ранее сообщалось об освобождении запорожского села Новоивановка.