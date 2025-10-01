Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котенок: войска РФ зашли на окраину Полтавки под Гуляйполем

Военкор сообщил также о боях за Новогригоровку.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские бойцы зашли на окраину села Полтавка под Гуляйполем, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Подразделения ГрВ “Восток” зачистили ряд посадок между Ольговским и Полтавкой и вошли на восточную окраину Полтавки», — написал он.

Котенок сообщил также об атаках военнослужащих РФ в направлении села со стороны Малиновки.

Военкор упомянул также о боях за село Новогригоровка, расположенное в 13 километрах от Полтавки.

Ранее сообщалось об освобождении запорожского села Новоивановка.