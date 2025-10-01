Касым-Жомарт Токаев открыл первое заседание Совета по развитию ИИ

Заседание посвящено вопросам человеческого капитала и внедрения искусственного интеллекта в образовании.
В рамках мероприятия Глава государства также посетил выставку цифровых решений. На открытии Президент подчеркнул, что прежде всего в рамках заседания состоится обмен мнениями.
Выражаю искреннюю благодарность членам совета, которые специально прибыли в Астану. Сегодняшняя встреча проходит на тему «Искусственный интеллект в сфере образования: возможности и вызовы». Образование и наука — это стратегические сферы. Поэтому в первую очередь мы обменяемся мнениями и обсудим идеи в этом направлении.
В первом заседании участвуют представители правительства Казахстана, включая Премьер-министра и профильных министров, а также международные эксперты и ученые из ведущих университетов и компаний мира, среди которых специалисты из ОАЭ, США и Китая.
Совет по разработке искусственного интеллекта учрежден в Казахстане Указом Президента и является консультативно-совещательным органом, который формирует стратегию развития ИИ в стране, сопровождает внедрение технологий в ключевые отрасли экономики и государственного управления и готовит рекомендации для отраслевых программ и стратегических документов.
Основные направления деятельности Совета включают развитие человеческого капитала, внедрение ИИ-решений, обмен опытом и формирование предложений по национальной политике в области искусственного интеллекта. Совместная работа с иностранными экспертами позволит Казахстану перенимать лучшие международные практики и использовать их в национальной цифровой инфраструктуре.