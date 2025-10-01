Касым-Жомарт Токаев открыл первое заседание Совета по развитию ИИ

Выражаю искреннюю благодарность членам совета, которые специально прибыли в Астану. Сегодняшняя встреча проходит на тему «Искусственный интеллект в сфере образования: возможности и вызовы». Образование и наука — это стратегические сферы. Поэтому в первую очередь мы обменяемся мнениями и обсудим идеи в этом направлении.