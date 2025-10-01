Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии

«Кто-то говорит о провале прозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал. Потому что сделано было настолько все откровенно по-диктаторски, что доказывать обратное просто ни у кого нет возможности. И это не просто позор, это провал», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник», комментируя преследования оппозиции в Молдавии и прошедшие в стране парламентские выборы.