Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Преследования оппозиции в Молдавии идут «откровенно по-диктаторски», это настоящий провал западных кураторов Кишинева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Кто-то говорит о провале прозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал. Потому что сделано было настолько все откровенно по-диктаторски, что доказывать обратное просто ни у кого нет возможности. И это не просто позор, это провал», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник», комментируя преследования оппозиции в Молдавии и прошедшие в стране парламентские выборы.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше