Казахстан присоединится к соглашению о перевозке радиоактивных материалов в странах СНГ

Казахстан укрепляет свои экспортные позиции и формирует доверие международных партнеров. Мы демонстрируем готовность соответствовать строгим стандартам безопасности, как это делают ведущие атомные державы, включая. Этот шаг важен не только для отрасли, но и для национальной безопасности, устойчивого экономического развития и международного имиджа страны.