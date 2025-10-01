Казахстан присоединится к соглашению о перевозке радиоактивных материалов в странах СНГ

«Законопроект рассматривается в момент, когда атомная отрасль Казахстана демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свою роль на мировой арене», — подчеркнули в агентстве.
Как сообщил Саткалиев, соглашение предусматривает рамки взаимодействия между компетентными органами, вводит процедуры уведомления и согласования перевозок радиоактивных материалов. А также требования к упаковке и сопровождению и другое.
Казахстан укрепляет свои экспортные позиции и формирует доверие международных партнеров. Мы демонстрируем готовность соответствовать строгим стандартам безопасности, как это делают ведущие атомные державы, включая. Этот шаг важен не только для отрасли, но и для национальной безопасности, устойчивого экономического развития и международного имиджа страны.
Реализация положений соглашения не потребует дополнительных затрат из госбюджета, отметили в агентстве. А контроль и взаимодействие будут встроены в работу действующих госорганов.
Важный момент — грузоотправители обязаны получать необходимые разрешительные документы в странах экспорта, транзита и назначения. Отдельное внимание уделяется физической защите радиоактивных материалов: требования по ней не могут быть ниже норм, предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерного материала и ядерных установок от 26 октября 1979 года.
Как отметил ранее депутат мажилиса Арман Калыков, соглашение адаптирует казахстанское законодательство под международные требования.
Это будет способствовать повышению безопасности при транспортировке радиоактивных материалов, контроль при перевозках. И конечно, этим самым мы будем минимизировать задержки при трансграничных перевозках между странами, которые ратифицировали это соглашение.
По итогам 2024 года Казахстан произвел 23 270 тонн урана, рост на10% по сравнению с 2023 годом, тогда произвели 21 112 тонн.