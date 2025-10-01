Дуров раскрыл новые детали истории с Молдавией и французскими силовиками

В интервью журналисту Лексу Фридману он рассказал, как французская разведка осенью 2024 года перед президентскими выборами в Молдавии под предлогом борьбы с вмешательством попросила заблокировать некоторые каналы и связаться для этого с молдавскими властями. По словам Дурова, его команда согласилась, а затем получила небольшой список каналов и удалила некоторые из них, так как, по ее мнению, они действительно нарушали правила мессенджера. После этого команде прислали новый список из десятков каналов, но она не нашла серьезных оснований для их блокировки и не стала их удалять.
«Но вот что интересно: французские спецслужбы, которые просили нас об этом в Молдавии, дали мне понять через своего представителя, что после того как Telegram заблокировал те несколько каналов, нарушавших наши правила в Молдавии, они связались с моим следственным судьей и замолвили за меня словечко», — заявил Дуров.
По словам предпринимателя, он был в недоумении и даже в шоке, поскольку не понимал, какое отношение Молдавия имеет к делу против него во Франции.
В конце сентября Дуров рассказал, что французская разведка обещала ему содействие по его делу в суде в обмен на цензурирование некоторых Telegram-каналов в преддверии президентских выборов в Молдавии. Он также заявил, что отказался цензурировать Telegram-каналы перед президентскими выборами в Молдавии, поскольку мессенджер не удаляет контент по политическим причинам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости эти заявления Дурова, отмечала, что Запад, когда решает разрушить очередное государство, действует без зазрения совести по всем направлениям.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок, — 49,8%.
Вместе с тем правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете, при этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти: в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В итоге, из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.