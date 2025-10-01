Новосибирцам продлили возможность получить два миллиона при заключении контракта

В Новосибирской области продлили программу выплат для тех, кто решит заключить контракт на военную службу. Жители региона могут получить единовременное пособие в размере двух миллионов рублей: 1,6 миллиона предусмотрено из областного бюджета и ещё 400 тысяч рублей добавляется из федеральных средств. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.