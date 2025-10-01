Ричмонд
Новосибирцам продлили возможность получить два миллиона при заключении контракта

Региональное правительство сохранило повышенную выплату для желающих служить по контракту.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области продлили программу выплат для тех, кто решит заключить контракт на военную службу. Жители региона могут получить единовременное пособие в размере двух миллионов рублей: 1,6 миллиона предусмотрено из областного бюджета и ещё 400 тысяч рублей добавляется из федеральных средств. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

— Чтобы сделать условия контракта более привлекательными, Правительство Новосибирской области в июле этого года приняло решение увеличить до 1,6 миллионов рублей региональную выплату для заключивших контракты на военную службу с Министерством обороны РФ, — отметил руководитель департамента административных органов администрации губернатора Алексей Кириллов. — Таким образом, в сумме с федеральной частью в 400 тысяч рублей, единовременная выплата для заключивших контракт в Новосибирской области составляет 2 млн рублей.

Изначально программа действовала до 30 сентября, однако губернатор Андрей Травников и правительство области приняли решение о её продлении с 1 октября. По условиям контракта, уже в первый год военной службы новосибирцы могут получить свыше 4,5 миллионов рублей, включая ежемесячное денежное содержание от 210 тысяч рублей.