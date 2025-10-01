Ричмонд
Котенок: бойцы РФ вышли к окраине харьковского села Боровская Андреевка

По информации военкора, российские подразделения прорвали оборону ВСУ к востоку от села.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские бойцы вышли к окраинам села Боровская Андреевка, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В результате активных штурмовых действий ВС РФ проломили оборону ВСУ восточнее Боровской Андреевки, выбив противника из опорного пункта, и выйдя к восточной окраине последней», — написал он.

Котенок сообщил также о продвижении российских военных к северной окраине Боровской Андреевки по высотам к западу от реки Журавка.

Ранее стало известно о заходе военнослужащих РФ с трех сторон в центр Купянска.