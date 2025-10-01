Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав о противостоянии общим вызовам

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусским лидером 1 октября были направлены поздравления с Днем образования Китая. Обратившись к Си Цзиньпину, глава Беларуси заметил, что под его руководством Китаю удается демонстрировать впечатляющий пример динамичного и устойчивого развития, а также из года в год достигать исторических рекордов во всех сферах.
Лукашенко подчеркнул, что вызывают уважение и восхищение успехи Китая в экономическом строительстве, технологическом прогрессе, а также укреплении глобальной безопасности. Еще глава республики сказал о социализме с китайской спецификой.
— Уверенно следуя курсу социализма с китайской спецификой, Пекин играет ключевую роль в формировании многополярного мира и международного порядка, — подмечено в поздравлении.
Лукашенко заметил, что Китай является уникальным и достойным изучения образцом организации политической системы. Данное политическое устройство, как он заметил, интегрирует в себе колоссальный исторический опыт, материальные и духовные ресурсы, способствуя продвижению социально-экономического развития государства.
Еще глава Беларуси высказался об инициативе по глобальному управлению, выдвинутой Си Цзиньпином. И сказал, что данная инициатива соответствует и твердому убеждению Минска в необходимости взаимодействия стран на принципах исключительного равноправия и справедливости. Еще он отметил готовность Беларуси «совместно противостоять общим вызовам, повышать благосостояние и обеспечивать процветание обоих народов».
Отдельно Александр Лукашенко высказался о том, что Китай для Беларуси является надежным стратегическим партнером и верным другом. Указав на огромный потенциал отношений Минска и Пекина, глава республики напомнил о реализации масштабных проектов в рамках инициативы «Пояс и путь», продвижении индустриального парка «Великий камень», углубление промышленной кооперации и гуманитарного обмена.
— Мы высоко ценим беспрецедентный уровень всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и доверия между нашими странами, — заключил белорусский президент.
