Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав о противостоянии общим вызовам

Так, белорусским лидером 1 октября были направлены поздравления с Днем образования Китая. Обратившись к Си Цзиньпину, глава Беларуси заметил, что под его руководством Китаю удается демонстрировать впечатляющий пример динамичного и устойчивого развития, а также из года в год достигать исторических рекордов во всех сферах.