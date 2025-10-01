Обнародован план призывной кампании в Москве и Подмосковье

Военные комиссариаты в Москве и Подмосковье планируют призвать на срочную службу более 30 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Призывные мероприятия будут проходить до 31 декабря текущего года. Всего по России планируется набрать в ряды Вооруженных сил 135 тысяч призывников.
Осенний призыв, традиционно стартующий 1 октября и заканчивающийся 31 декабря, продлится три месяца. В отдельных районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, осенний призыв начинается на месяц позже.
Данная призывная кампания может стать последней сезонной, так как Государственная дума РФ рассматривает возможность принятия закона о круглогодичном призыве на военную службу.
В настоящее время в России проводятся две призывные кампании в год: весенняя (с 1 апреля по 15 июля) и осенняя (с 1 октября по 31 декабря).
