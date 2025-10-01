Politico: в ЕК возмущены стилем руководства фон дер Ляйен

По данным издания, сотрудники ЕК «возмущены тем, что докопаться до истины сейчас как никогда сложно». Как заявили Politico 12 должностных лиц Еврокомиссии, эксперты по политике ЕС и журналисты, с начала второго срока фон дер Ляйен на этом посту ее организация «подвергается критике за неполную открытость или предоставление запутанной, противоречивой или вводящей в заблуждение информации».
Подобная критика отражает «более широкие сомнения, высказанные как союзниками, так и противниками, относительно централизованного стиля руководства фон дер Ляйен, что, по их словам, делает работу института менее прозрачным», говорится в публикации. Это происходит на фоне растущего давления на главу ЕК правительств стран — членов ЕС и законодателей, а также на фоне «распада центральной политической основы ЕС», отмечает газета.
Европарламент проведет обсуждение и голосование по двум вотумам недоверия главе ЕК на пленарной сессии