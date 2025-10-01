Politico: в ЕК возмущены стилем руководства фон дер Ляйен

По данным издания, сотрудники ЕК «возмущены тем, что докопаться до истины сейчас как никогда сложно». Как заявили Politico 12 должностных лиц Еврокомиссии, эксперты по политике ЕС и журналисты, с начала второго срока фон дер Ляйен на этом посту ее организация «подвергается критике за неполную открытость или предоставление запутанной, противоречивой или вводящей в заблуждение информации».