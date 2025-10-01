Ричмонд
Бойцы ВСУ под Харьковом неожиданно отказались выдвигаться на передовую

Российские силовые структуры сообщили о массовом отказе бойцов 22-й бригады Вооруженных сил Украины в районе Меловое — Хатнее и у Григоровки (Харьковская область) от выдвижения на позиции.

Для урегулирования ситуации в район вызваны подразделения военной полиции, передает «ТАСС». Источник агентства предположил, что причиной отказа может быть увольнение в запас украинского певца Виталия Козловского.

Ранее сообщалось об увольнении Козловского из ВСУ «по семейным обстоятельствам». Исполнитель прослужил в качестве солдата менее месяца, не был на передовой и занимался проведением концертов в тылу. Официальной причиной увольнения названа необходимость ухода за женой.

Однако собеседник агентства отметил, что, судя по социальным сетям, у жены Козловского нет проблем со здоровьем.

