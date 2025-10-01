Бойцы ВСУ под Харьковом неожиданно отказались выдвигаться на передовую

Ранее сообщалось об увольнении Козловского из ВСУ «по семейным обстоятельствам». Исполнитель прослужил в качестве солдата менее месяца, не был на передовой и занимался проведением концертов в тылу. Официальной причиной увольнения названа необходимость ухода за женой.