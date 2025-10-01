Трамп заявил о готовности к переговорам с Ким Чен Ыном

«Президент Трамп по-прежнему открыт для переговоров с Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о готовности американской администрации вести переговоры с Северной Кореей без упоминания ядерной проблемы.
Американский чиновник добавил, что во время своего первого президентского срока Трамп провел три исторических саммита с Ким Чен Ыном, которые стабилизировали ситуацию на Корейском полуострове.
