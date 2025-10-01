Ричмонд
Генсек правительства Молдавии подал в отставку

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Молдавии Артур Мижа подал в отставку, сообщил премьер-министр республики Дорин Речан перед началом заседания кабинета министров.

Источник: Sputnik

Отставка чиновника последовала спустя четыре дня после парламентских выборов. Мижа возглавлял госканцелярию правительства и курировал взаимодействие кабинета министров с местными органами власти, в том числе Гагаузской автономии. Его уход совпал с результатами голосования, где оппозиция добилась победы внутри страны, что наблюдатели расценили как косвенное признание поражения правящей партии на региональном уровне.

«Артур Мижа уходит с поста генсекретаря. При нем была проделана колоссальная работа по связям с регионами. Мы благодарим его», — заявил глава правительства.

Мижа также покидает должность генерального секретаря правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). В своем обращении он отметил, что принял решение «сделать паузу».

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и преимущественно ориентированной на Россию оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.

