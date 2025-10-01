Захарова назвала выборы в Молдавии «глобальным провалом Запада»

«Зачищается всё. Вижу и читаю разные оценки прошедших выборов. Кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал», — подчеркнула Захарова, комментируя давление на оппозиционных политиков в Молдавии со стороны власти.
Она добавила, что «всё было сделано настолько откровенно по-диктаторски», что доказать обратное невозможно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 сентября ходе XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что парламентские выборы в Молдавии были жульническими на фоне откровенных манипуляций голосами избирающих.
Экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон 29 сентября заявил, что PAS не выиграла на избирательных участках внутри Молдавии по итогам парламентских выборов в стране. По его словам, диаспора сделала всё возможное, чтобы президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS остались у власти в стране.