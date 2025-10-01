Ричмонд
Захарова назвала выборы в Молдавии «глобальным провалом Запада»

Парламентские выборы в Молдавии стали не просто позором, а «глобальным провалом Запада». Об этом заявила 1 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Зачищается всё. Вижу и читаю разные оценки прошедших выборов. Кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал», — подчеркнула Захарова, комментируя давление на оппозиционных политиков в Молдавии со стороны власти.

Она добавила, что «всё было сделано настолько откровенно по-диктаторски», что доказать обратное невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 сентября ходе XXII заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что парламентские выборы в Молдавии были жульническими на фоне откровенных манипуляций голосами избирающих.

Экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон 29 сентября заявил, что PAS не выиграла на избирательных участках внутри Молдавии по итогам парламентских выборов в стране. По его словам, диаспора сделала всё возможное, чтобы президент Молдавии Майя Санду и правящая партия PAS остались у власти в стране.

