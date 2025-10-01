Захарова назвала выборы в Молдавии «глобальным провалом Запада»

«Зачищается всё. Вижу и читаю разные оценки прошедших выборов. Кто-то говорит о провале непрозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада. Конечно, провал», — подчеркнула Захарова, комментируя давление на оппозиционных политиков в Молдавии со стороны власти.