Владимир Зеленский, обвиняя Россию в атаках беспилотников в Европе, пытается скрыть свое отчаяние из-за невозможности изменить ситуацию, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо отметил, что Зеленский, ссылаясь на «данные» разведки, утверждает, что ему всё известно. Однако другие страны, такие как Дания, Германия и Франция, не подтверждают эту информацию.
Он также добавил, что действия Зеленского напоминают истерику, так как вместо фактических доказательств на первый план выходят неподтвержденные данные о якобы причастности России к атакам беспилотников.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев для совершения провокации планирует забросить на территорию Польши диверсионно-разведывательную группу, якобы состоящую из бойцов спецподразделений России и Белоруссии.