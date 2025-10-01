Побывавший в российском плену боец ВСУ вернулся на фронт и нашёл смерть под Сумами

Речь идёт о 25-летним Александре Рубане, уроженце посёлка Боровая Харьковской области. Он был взят в плен в 2022 году. Во время пребывания у ВС РФ всем военнослужащим задают вопрос, планируют ли они возвращаться на фронт после обмена, и все бойцы отвечают отрицательно. При этом Рубан после обмена в 2024 году снова записался в ВСУ и погиб в Сумской области.