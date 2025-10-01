И. Метшин: «Ваша мудрость, богатый жизненный опыт и добрые советы — бесценный дар для молодежи»

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, интересными событиями и новыми впечатлениями, заботой близких, теплом любящих сердец, и каждое мгновение приносит только приятные эмоции и добрые вести! Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для Казани и России! Низкий вам поклон!", — говорится в поздравлении.