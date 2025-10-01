Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И. Метшин: «Ваша мудрость, богатый жизненный опыт и добрые советы — бесценный дар для молодежи»

Мэр Казани поздравил старшее поколение с Международным днем пожилых людей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан старшего возраста с Международным днем пожилых людей.

"Дорогие наши ветераны, уважаемые казанцы, представители старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Днем пожилого человека! Этот светлый и трогательный день — прекрасный повод выразить вам искреннюю любовь, глубочайшее уважение и безмерную благодарность за ваш неоценимый вклад в историю и процветание нашей любимой Казани и всей страны.

За вашими плечами — годы труда и свершений. Вы — свидетели и творцы целой эпохи, наполненной как славными победами, так и непростыми испытаниями. Именно вы своим трудом и самоотверженностью заложили прочный фундамент для развития нашего города, сделали таким, каким мы видим его сегодня — современным, красивым и комфортным для жизни.

Мы никогда не забудем ваш героический подвиг в годы Великой Отечественной войны, ваш вклад в восстановление страны в послевоенное время. Ваши мужество, стойкость и любовь к Родине — это вечный пример для подражания, источник вдохновения для нас и будущих поколений.

Ваша мудрость, богатый жизненный опыт и добрые советы — бесценный дар для молодежи. Вы являетесь хранителями традиций, духовными наставниками и надежной опорой для своих детей и внуков. Благодаря вам связь поколений не прерывается, а лучшие качества нашего народа сохраняются и передаются от предков к потомкам.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, интересными событиями и новыми впечатлениями, заботой близких, теплом любящих сердец, и каждое мгновение приносит только приятные эмоции и добрые вести! Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для Казани и России! Низкий вам поклон!", — говорится в поздравлении.