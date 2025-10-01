В РФ предлагают запретить содержание в квартирах ряда пород собак

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ выступил с инициативой о запрете содержания потенциально опасных пород собак в многоквартирных жилых домах, сообщило РИА «Новости».
Парламентарий охарактеризовал предлагаемую меру как своевременную, указав на участившиеся инциденты с нападениями таких животных, вызывающие растущее общественное беспокойство. По его словам, даже при организации выгула на специально отведенных территориях путь к ним неизбежно пролегает через общественные пространства, где могут находиться дети.
Также законодатель обратил внимание на то, что действующие нормативы не обязывают владельцев предупреждать окружающих о наличии у них собаки, принадлежащей к потенциально опасной породе.
В официальный перечень потенциально опасных пород, утвержденный правительством, включены следующие: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и все их метисы.
Читайте также: В Госдуме объяснили решение запретить выгул собак детьми до 16 лет: «Бывают опасные хозяева».