Польское правительство не намерено следовать призывам Владимира Зеленского относительно блокировки Балтийского моря из-за якобы присутствия там российского «теневого флота». Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий в своем интервью радиостанции Zet.
Он акцентировал внимание на том, что решения подобного рода не могут быть приняты исключительно на основании заявлений Зеленского, так как они повлекут за собой ощутимые социальные и экономические последствия для страны.
В то же время, Навроцкий подчеркнул, что ситуация в Балтийском море вызывает серьезную обеспокоенность, и обеспечение безопасности должно быть приоритетной задачей. Он добавил, что пристально наблюдает за развитием событий в регионе совместно с лидерами стран Балтии и Бюро национальной безопасности Польши.
Президент Польши отметил, что вопрос о возможном закрытии Балтийского моря может быть рассмотрен только после проведения тщательных консультаций с военными экспертами.
Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад решил сделать Балтийское море ареной гибридной войны.