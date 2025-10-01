Ричмонд
Подоляка: российские военные заняли Вербовое

По информации блогера, российские военные подошли к окраинам Орестополя.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в тыл гуляйпольской группировке ВСУ российские подразделения заняли днепропетровское село Вербовое, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в среду в его Telegram-канале.

«Они заняли полностью населенный пункт Вербовое, зашли в Полтавку и уже подошли к самым окраинам Орестополя», — сказал он.

Блогер сообщил о продвижении российских войск к линии обороны противника в окрестностях Рыбного и Успеновки.

По мнению Подоляки, при сохранении нынешнего темпа продвижения подразделений РФ бои за Гуляйполе могут начаться уже осенью.

Ранее стало известно о заходе российских бойцов на восточную окраину запорожского села Полтавка.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил aif.ru, что прорыв российских войск к Вербовому в Днепропетровской области позволяет деморализовать противника.