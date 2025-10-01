Подоляка: российские военные заняли Вербовое

Продвигающиеся в тыл гуляйпольской группировке ВСУ российские подразделения заняли днепропетровское село Вербовое, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в среду в его Telegram-канале.
«Они заняли полностью населенный пункт Вербовое, зашли в Полтавку и уже подошли к самым окраинам Орестополя», — сказал он.
Блогер сообщил о продвижении российских войск к линии обороны противника в окрестностях Рыбного и Успеновки.
По мнению Подоляки, при сохранении нынешнего темпа продвижения подразделений РФ бои за Гуляйполе могут начаться уже осенью.
Ранее стало известно о заходе российских бойцов на восточную окраину запорожского села Полтавка.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил aif.ru, что прорыв российских войск к Вербовому в Днепропетровской области позволяет деморализовать противника.