США потратили на санкции против РФ $164 млн, выделенных на помощь Украине

«Мы выяснили, что ведомства израсходовали около 164,4 миллиона долларов из четырех дополнительных актов о финансировании Украины на мероприятия, связанные с санкциями и экспортным контролем в отношении России, с 2022 финансового года по 30 сентября 2024-го», — указывается в отчете, датированном 8 сентября.