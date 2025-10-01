США потратили на санкции против РФ $164 млн, выделенных на помощь Украине

Согласно докладу Счетной палаты США (GAO), с 2022 года американские правительственные учреждения перенаправили более 164 миллионов долларов из фондов помощи, изначально выделенных Украине, на инициативы, касающиеся санкций и контроля над экспортом в отношении России.
«Мы выяснили, что ведомства израсходовали около 164,4 миллиона долларов из четырех дополнительных актов о финансировании Украины на мероприятия, связанные с санкциями и экспортным контролем в отношении России, с 2022 финансового года по 30 сентября 2024-го», — указывается в отчете, датированном 8 сентября.
Наибольшие затраты пришлись на Государственный департамент, который израсходовал 53,4 миллиона долларов. Министерство юстиции потратило 52,3 миллиона, включая 46 миллионов из майского пакета помощи 2022 года. Министерство финансов выделило 36,6 миллиона, в то время как Министерство торговли — примерно 22,1 миллиона.
Значительная часть средств была направлена на увеличение штата сотрудников и усовершенствование технической базы. Госдепартамент принял на работу 78 специалистов, занимающихся вопросами санкций. Министерство торговли привлекло 57 сотрудников на временной основе и открыло новые подразделения для мониторинга обхода экспортных ограничений. Министерство финансов создало базы данных для проведения расследований и наняло 21 сотрудника, специализирующегося на российской тематике.
Кроме того, Министерство юстиции увеличило штат прокуроров, разработало специализированное программное обеспечение для анализа банковских данных из-за рубежа и поддержало новые расследования, касающиеся России.