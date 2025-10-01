Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему Новгороду

Он высказался на эту тему в эксклюзивном интервью для НИА «Нижний Новгород».
Отметим, что Чертков давным-давно предсказывал, что Кстовский район Нижегородской области станет частью областного центра. Хотя думал, что первым все же присоединят Бор.
. «Это было бы, наверное, правильнее. Но выбор делал не я. Скорее всего, это согласовано с федеральным центром, потому что основные предприятия у нас находятся в Кстовском районе, да и земля здесь привлекательная», — заявил бывший глава МСУ.
По его мнению, следующими в очереди на слияние с приволжской столицей — Бор и Богородск.
Напомним, с середины июня Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование, поскольку вошел в состав Нижнего Новгорода. В сентябре 2025 года состоялись выборы в гордуму первого созыва. В муниципальном парламенте теперь 39 округов, включая четыре кстовских. Сообщалось, что структура нижегородской мэрии изменится после слияния с Кстовом.