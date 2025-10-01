Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала парламентские выборы в Молдавии как позор и очередной глобальный провал Запада. Свое заявление она сделала в эфире радиостанции «Спутник».
Дипломат заявила, что в этой стране проводится тотальная зачистка. По ее словам, в то время как некоторые говорят о провале непрозападных сил, а другие — о триумфе западных, она сама считает произошедшее провалом.
Представитель МИД РФ подчеркнула, что все действия в Молдавии осуществлялись настолько откровенно диктаторскими методами, что это не оставляет возможности для опровержений. Она добавила, что это не просто позор, а очередной западный провал.
«Это не просто позор. Это провал, очередной западный провал, который, как и в Румынии, войдет в летопись этого самого западного хаоса», — добавила Захарова.
Прежде глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что парламентские выборы в Молдавии были жульническими. На них имели место быть откровенные манипуляции голосами.