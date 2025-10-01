На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к Трампу

«Украина не имеет возможности запускать ракеты “Томагавк”, а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться», — говорится в публикации.
При этом, предоставление Киеву возможностей, способных наносить удары глубоко по территории России, создает огромный риск, особенно с учетом того, что применение этих ракет потребует от США помощи в разведке и нацеливании, добавляет RS.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет «Томагавк» Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Западные СМИ ранее сообщали, что Зеленский запросил у главы Белого дома ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.