Выяснилось, что Трамп готов к прямому диалогу с Ким Чен Ыном

Согласно источнику, во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с северокорейским руководителем, что способствовало стабилизации обстановки на Корейском полуострове. В администрации подтвердили, что с тех пор политика США в отношении КНДР сохраняется неизменной, а теперь Белый дом впервые прямо заявил об отсутствии требований к предварительным условиям для проведения переговоров.