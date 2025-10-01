Выяснилось, что Трамп готов к прямому диалогу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности вступить в переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо условий, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя Белого дома.
Согласно источнику, во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с северокорейским руководителем, что способствовало стабилизации обстановки на Корейском полуострове. В администрации подтвердили, что с тех пор политика США в отношении КНДР сохраняется неизменной, а теперь Белый дом впервые прямо заявил об отсутствии требований к предварительным условиям для проведения переговоров.
Ранее представители Южной Кореи не исключали вероятность встречи Трампа и Ким Чен Ына в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который запланирован на 31 октября — 1 ноября в городе Кёнджу на юго-востоке Республики Корея. СМИ страны допускают, что формат встречи может повторить опыт 2019 года, когда переговоры проходили в приграничной зоне между двумя Кореями.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на сессии Верховного народного собрания 20−21 сентября отметил, что лично контакты с Дональдом Трампом оставили у него «приятные воспоминания». Сам же Трамп на встрече с президентом Южной Кореи 25 августа подтвердил заинтересованность провести личную встречу с северокорейским лидером уже в этом году.
