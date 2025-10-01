Иностранный легион ВСУ развесил по Берлину плакаты с пленными немцами и вызвал громкий скандал

Жители берлинского района Вильмерсдорф начали активно возмущаться в связи с появлением агитационных плакатов Интернационального легиона сухопутных войск ВСУ. На картинках изображены пленные солдаты Вермахта и содержится призыв к мести России за поражение во Второй мировой войне. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.