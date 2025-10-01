В МВД рассказали о правовом положении жителей Молдавии в России

«До 1 октября 2026 года граждане Молдавии, если они выехали из республики и прибыли в Россию в период с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года, могут законно заниматься трудовой деятельностью без патента при условии прохождения процедуры идентификации личности и медицинского освидетельствования после въезда», — говорится в сообщении.