«Дорогой друг»: Путин обратился к Си Цзиньпину в годовщину образования КНР

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину по случаю 76-й годовщины образования КНР. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики», — сказано в тексте поздравления. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что КНР демонстрирует уверенное развитие в социально-экономической и научно-технической сферах, целенаправленно усиливает свои позиции на мировой арене и играет значительную роль в решении ключевых вопросов глобальной повестки. Кроме того, Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе на благо страны и партии, а народу Китая — счастья и дальнейшего процветания.

