«Дорогой друг»: Путин обратился к Си Цзиньпину в годовщину образования КНР

Глава российского государства отметил, что КНР демонстрирует уверенное развитие в социально-экономической и научно-технической сферах, целенаправленно усиливает свои позиции на мировой арене и играет значительную роль в решении ключевых вопросов глобальной повестки. Кроме того, Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в работе на благо страны и партии, а народу Китая — счастья и дальнейшего процветания.