Лукашенко сказал о прочном сотрудничестве с Кипром, несмотря на непростое время

Так, 1 октября белорусским лидером были направлены поздравления народу Кипра с национальным праздником — Днем Независимости. Он подчеркнул, что белорусами и киприотами всегда чтились и поддерживались принципы равноправия, доверия и уважения. Еще он сказал о схожести обоих народов.