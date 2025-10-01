Лукашенко сказал о прочном сотрудничестве с Кипром, несмотря на непростое время

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Кипра, сказав о прочном сотрудничестве, сообщила пресс-служба президента.
Так, 1 октября белорусским лидером были направлены поздравления народу Кипра с национальным праздником — Днем Независимости. Он подчеркнул, что белорусами и киприотами всегда чтились и поддерживались принципы равноправия, доверия и уважения. Еще он сказал о схожести обоих народов.
— Наши народы многое преодолели, защищая право самостоятельно жить на своей земле, — подчеркнул он.
Отдельно Александр Лукашенко обратил внимание на то, что сегодня приобретают особую значимость умение слушать и способность понимать друг друга. И сказал о сохраняющемся взаимодействии между странами.
— Несмотря на непростые времена, между государствами существует прочное сотрудничество в торгово-экономической, образовательной сферах, в области спорта, — заявил глава республики.
Также Лукашенко сказал, что в Минске всегда рада приветствовать граждан Кипра. И напомнил, киприотам, что они могут посетить Беларусь без визы, в комфортных и безопасных условиях.
Еще Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав о противостоянии общим вызовам.
Также президент Беларуси обратился к белорусским пенсионерам, сказав о качестве жизни.
И стало известно, что макет ракеты «Орешник» стоит в кабинете Александра Лукашенко.