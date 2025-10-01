Ричмонд
Лукашенко сказал о прочном сотрудничестве с Кипром, несмотря на непростое время

Лукашенко пригласил жителей Кипра посетить Беларусь — без визы, комфортно и безопасно.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу Кипра, сказав о прочном сотрудничестве, сообщила пресс-служба президента.

Так, 1 октября белорусским лидером были направлены поздравления народу Кипра с национальным праздником — Днем Независимости. Он подчеркнул, что белорусами и киприотами всегда чтились и поддерживались принципы равноправия, доверия и уважения. Еще он сказал о схожести обоих народов.

— Наши народы многое преодолели, защищая право самостоятельно жить на своей земле, — подчеркнул он.

Отдельно Александр Лукашенко обратил внимание на то, что сегодня приобретают особую значимость умение слушать и способность понимать друг друга. И сказал о сохраняющемся взаимодействии между странами.

— Несмотря на непростые времена, между государствами существует прочное сотрудничество в торгово-экономической, образовательной сферах, в области спорта, — заявил глава республики.

Также Лукашенко сказал, что в Минске всегда рада приветствовать граждан Кипра. И напомнил, киприотам, что они могут посетить Беларусь без визы, в комфортных и безопасных условиях.

Еще Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав о противостоянии общим вызовам.

Также президент Беларуси обратился к белорусским пенсионерам, сказав о качестве жизни.

И стало известно, что макет ракеты «Орешник» стоит в кабинете Александра Лукашенко.

