Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном: в Белом доме подтвердили новый подход к диалогу с КНДР

Yonhap: Белый дом заявил о готовности Трампа к переговорам с Ким Чен Ыном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном без выполнения каких-либо предварительных условий. Данную информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Источник напомнил, что в течение первого президентского срока Трамп трижды встречался с северокорейским лидером, и эти контакты способствовали стабилизации обстановки на Корейском полуострове.

По словам неназванного чиновника, американский президент сохраняет открытость к диалогу с Ким Чен Ыном. Yonhap уточняет, что это первое официальное заявление Белого дома, в котором четко указывается отсутствие требований о выполнении предварительных условий.

Напомним, Ким Чен Ын заявил о своей готовности к переговорам с США при отказе от требований о денуклеаризации. Однако, комментируя возможность начала отношений с Южной Кореей, он отметил, что Пхеньян ни при каких обстоятельствах не сядет за стол переговоров с Сеулом и не стремится к объединению двух стран.

