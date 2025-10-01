Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном: в Белом доме подтвердили новый подход к диалогу с КНДР

Напомним, Ким Чен Ын заявил о своей готовности к переговорам с США при отказе от требований о денуклеаризации. Однако, комментируя возможность начала отношений с Южной Кореей, он отметил, что Пхеньян ни при каких обстоятельствах не сядет за стол переговоров с Сеулом и не стремится к объединению двух стран.