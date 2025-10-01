Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном: в Белом доме подтвердили новый подход к диалогу с КНДР

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном без выполнения каких-либо предварительных условий. Данную информацию распространило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя Белого дома.
Источник напомнил, что в течение первого президентского срока Трамп трижды встречался с северокорейским лидером, и эти контакты способствовали стабилизации обстановки на Корейском полуострове.
По словам неназванного чиновника, американский президент сохраняет открытость к диалогу с Ким Чен Ыном. Yonhap уточняет, что это первое официальное заявление Белого дома, в котором четко указывается отсутствие требований о выполнении предварительных условий.
Напомним, Ким Чен Ын заявил о своей готовности к переговорам с США при отказе от требований о денуклеаризации. Однако, комментируя возможность начала отношений с Южной Кореей, он отметил, что Пхеньян ни при каких обстоятельствах не сядет за стол переговоров с Сеулом и не стремится к объединению двух стран.