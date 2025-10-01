Подоляка: бойцы РФ заняли большую часть днепропетровского села Ивановка

Российские подразделения, ведущие бои за днепропетровское село Ивановка, смогли взять под контроль большую его часть, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в среду в его Telegram-канале.
«Продолжаем атаковать Ивановку. Постепенно вытесняем отсюда противника, несмотря на то, что он оказывает суперотчаянное сопротивление. … Уже большая часть населенного пункта — под нашим контролем», — сказал он.
Блогер отметил, что в случае взятия Ивановки российские бойцы смогут двигаться в тыл противника в Новопавловке.
Ранее Подоляка сообщил о занятии военнослужащими РФ днепропетровского села Вербовое.