Подоляка: бойцы РФ заняли большую часть днепропетровского села Ивановка

По словам блогера, российские военные продвигаются в селе, несмотря на отчаянное сопротивление противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения, ведущие бои за днепропетровское село Ивановка, смогли взять под контроль большую его часть, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в среду в его Telegram-канале.

«Продолжаем атаковать Ивановку. Постепенно вытесняем отсюда противника, несмотря на то, что он оказывает суперотчаянное сопротивление. … Уже большая часть населенного пункта — под нашим контролем», — сказал он.

Блогер отметил, что в случае взятия Ивановки российские бойцы смогут двигаться в тыл противника в Новопавловке.

Ранее Подоляка сообщил о занятии военнослужащими РФ днепропетровского села Вербовое.