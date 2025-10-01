Орбан счел Россию слабее Европы

Свою позицию по поводу закупки российских энергоносителей Орбан изложил по телефону президенту США Дональду Трампу, который потребовал от стран ЕС и НАТО отказаться от закупок нефти и газа у России. Как рассказал премьер, американский лидер часто спрашивает его о «состоянии войны», и тот дал ему понять, что «эта война окончена, вопрос только в том, когда и кто достигнет соглашения с русскими». Орбан убежден, что «эту войну невозможно выиграть на поле боя».