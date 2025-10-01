Ричмонд
Рустам Минниханов посетил новый образовательный центр «Тарбия узяге» в селе Усады

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в село Усады Лаишевского района посетил новый образовательный центр «Тарбия узяге».

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Центр расположен на территории комплекса мечети «Ихлас» и построен на средства благотворителей. В учреждении оборудовано девять учебных кабинетов, рассчитанных на 100 обучающихся, а также многофункциональный зал для мероприятий вместимостью до 200 человек.

В ходе визита лидер республики ознакомился с материально-техническим оснащением центра, используемыми образовательными методиками и основными направлениями работы.

Деятельность «Тарбия узяге» направлена на создание современной образовательной среды для разностороннего развития детей и молодежи с особым вниманием к сохранению и популяризации татарского языка и национальной культуры.

В центре реализуются программы по изучению языков (татарский, английский, арабский, китайский), техническим дисциплинам (программирование и робототехника), занятиям по шахматам, культурному воспитанию, книжные клубы, подготовка к школе и ЕГЭ, а также профориентационные мероприятия.

Минниханову также рассказали о социальных проектах, реализуемых лаишевскими предпринимателями, в том числе на территории исторических регионов.

