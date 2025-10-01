Путин поздравил личный состав с Днем Сухопутных войск

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск РФ. Об этом говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
По его словам, личный состав отличается высокой выучкой и стойкостью, что было продемонстрировано в ходе специальной военной операции.
«Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность Присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», — следует из телеграммы.
Глава государства добавил, что нынешнее поколение солдат гордится историей Сухопутных войск, именами военачальников и полководцев. Российский лидер выразил уверенность, что личный состав Сухопутных войск и дальше будет совершенствовать свой профессионализм, решать поставленные задачи и защищать интересы страны и граждан.
Между тем, Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 76-летием со дня основания КНР. Об этом следует из документа, опубликованного на официальном сайте Кремля.