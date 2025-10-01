Президент Жапаров предложил вернуть смертную казнь в Киргизии

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил с предложением о возвращении в стране смертной казни. Данную информацию официально подтвердил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.
Президент поручил руководителю управления правового обеспечения администрации Мурату Укушеву подготовить соответствующие поправки в законодательство. Данные изменения предусматривают максимальное ужесточение уголовной ответственности за тяжкие преступления, совершаемые против детей, девушек и женщин.
«В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин», — заявил пресс-секретарь.
Прежде в России высказались о возвращении смертной казни. Генеральный прокурор Игорь Краснов ответил на волнующий всех вопрос. Он считает невозможным вернуть смертную казнь в Россию. Краснов подчеркнул, что мораторий на этот вид наказания продолжает действовать в России и его отменять не собираются.