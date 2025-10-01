Путин в поздравлении Сухопутным войскам похвалил их за выручку и героизм на СВО

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил их высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции (СВО). Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля.