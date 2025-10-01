Путин поздравил Си Цзиньпина и назвал своим дорогим другом

В 2025 году Путин и Си Цзиньпин обменялись визитами. В мае китайский лидер посетил в Москве мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В сентябре Путин посетил Китай с четырехдневным визитом. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркивал, что такие многодневные визиты в одну страну бывают очень редко. Тогда же делегации России и Китая подписали 22 документа о сотрудничестве.